Il Mondiale di Triathlon a Cagliari vale il sogno Olimpiadi

Triathlon internazionale domani, sabato 25 naggio, al Poetto di Cagliari. Bici, corsa e nuoto insieme per un appuntamento decisivo verso il sogno Olimpiadi: sarà l'ultima gara utile per raccogliere punti in ottica di qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. La World Triathlon Championship Series 2024 entrerà nel vivo alle 11 con la partenza femminile (in start list 61 donne) per poi proseguire alle 15.15 con quella maschile (64 uomini). I triatleti dovranno affrontare 1,5 chilometri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa. Saranno otto gli azzurri in gara, tutti i possibili olimpici: Gianluca Pozzatti, Michele Sarzilla, Nicola Azzano, Alessio Crociani, Alice Betto, Verena Steinhauser, Bianca Seregni e Ilaria Zane.

Presenti in gara anche gli interi podi, al maschile e al femminile, dei Giochi Olimpiadi di Tokyo 2020. La gara femminile sarà trasmessa alle 10.55 su Rai Play, quella maschile alle 15.15 su Rai Sport.

Collegato da Roma per la presentazione dell'evento, il presidente del Coni Giovanni Malagò."In palio - ha ribadito - ci saranno punti fondamentali per il ranking olimpico, un'ultima chiamata da interpretare come anteprima dei Giochi di Parigi.

Siamo orgogliosi che l'appuntamento venga ospitato in Sardegna, con la possibilità di promuovere, una volta di più, i contenuti di questa disciplina, apprezzabile nella sua massima espressione".

"Gli occhi sono tutti puntati sulle acque cristalline del Poetto - ha sottolineato Riccardo Giubilei, presidente della Federazione italiana Triathlon - Tutto questo è il frutto di un serio lavoro di squadra". Franco Cuccureddu, assessore regionale al Turismo, punta sul binomio Sardegna-sport ad altissimi livelli: ""Siamo convinti sia un filone da portare avanti, limitatamente alle risorse che avremo. Abbiamo interesse a proseguire i rapporti con il Coni e tutte quelle federazioni sportive che finora hanno organizzato qui eventi di caratura internazionale, grazie ai quali abbiamo avuto un riscontro del nostro investimento in termini di immagine e promozione del territorio e del brand Sardegna".

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Ian Howard, vicepresidente World Triathlon, Antonio Arimany, segretario generale World Triathlon e Bruno Perra, presidente del Coni Sardegna.



