Cuoco aggredito e picchiato in casa a Olbia, vicina una svolta

Lo avevano aggredito in casa, forse per rapinarlo, picchiato fino a provocargli profonde lesioni che hanno comportato il suo ricovero in ospedale in condizioni critiche per diversi mesi. Adesso, i carabinieri del reparto territoriale di Olbia sono sulle tracce degli autori della brutale aggressione avvenuta in un'abitazione in via Marche ad Olbia nel febbraio scorso, ai danni di un cuoco di 69 originario di Buenos Aires, ma residente in città da tempo.

Furono i vicini di casa a dare l'allarme e avvisare le forze dell'ordine della presenza dell'uomo riverso sul pavimento con numerose ferite, e a notare il portone dell'abitazione sfondato, lasciato aperto probabilmente da almeno un paio di giorni.

Gli investigatori ritengono che siano più di uno i possibili autori dell'aggressione e spiegano che la soluzione del caso è attesa dalle analisi tecniche svolte sui reperti raccolti nell'abitazione della vittima dai Ris di Cagliari.



