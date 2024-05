Cagliari promossa all'esame di maturità digitale

Cagliari supera l'esame di maturità digitale. Il capoluogo migliora la sua posizione nella classifica delle città che sanno andare al passo con le nuove tecnologie. Offerta online di servizi, integrazione dei sistemi comunali con le piattaforme nazionali e la maturità su dati e interoperabilità: l'indice Digital Public Services pari a 80 (su 100) cresce del 4% rispetto al precedente anno.

Significativo anche l'aumento dell'indice Digital PA che con un punteggio di 88 migliora del 19%. È quanto emerge dall'indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo, realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, per Deda Next, società di Dedagroup impegnata nell'accompagnare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e delle aziende di pubblico servizio.

La ricerca, giunta alla sesta edizione, offre un'analisi, aggiornata ad aprile 2024, dello stato di avanzamento delle principali amministrazioni comunali italiane negli obiettivi di digitalizzazione individuati dalle strategie nazionali, secondo il modello Ca.Re. (Cambiamento realizzato) di Deda Next.

Cagliari ha ottenuto alla fine un indice pari a 67.

"Il Pnrr - sottolinea Fabio Meloni, ceo di Deda Next - si sta confermando un'occasione unica per innovare il settore pubblico, sia per quanto riguarda gli enti locali, che per la PA centrale, che possono sfruttare la digitalizzazione per operare una rivoluzione della cultura del servizio al cittadino e alle imprese. Cagliari, che affianchiamo sul fronte dei servizi online e con le nostre soluzioni di back office a supporto dei principali processi, fa il suo ingresso tra i comuni più virtuosi e continua a lavorare per migliorare ulteriormente la propria maturità digitale".



