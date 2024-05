Ritrovato il 25enne scomparso da Loiri Porto San Paolo

"Giovanni è stato ritrovato sano e salvo". Lo ha annunciato il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai. Giovanni Marroni, 25 anni residente a Loiri, è stato ritrovato a Murta Maria, frazione di Olbia.

Il giovane era scomparso dal mattino del 19 maggio e aveva mandato un ultimo messaggio alla famiglia ieri sera, rassicurando i parenti che sarebbe rientrato subito a casa, ma di lui poi non si erano più avuto notizie.

Marroni si era allontanato volontariamente dalla sua casa a bordo di una Peugeot 206. L'avviso di ricerca persona scomparsa era stato diffuso sui canali social istituzionali del Comune di Loiri Porto San Paolo. E a dare ora la notizia del ritrovamento del giovane è stato proprio il primo cittadino. "Grazie mille a tutti per l'aiuto nelle ricerche, ai carabinieri del Comando territoriale e della locale stazione, al fondamentale apporto del Nucleo elicotteristi di Venafiorita, ai Barracelli e alla Polizia locale, alla famiglia, agli amici e compagni di squadra del Loiri Calcio per le lunghe ed estenuanti ricerche", scrive Lai.



