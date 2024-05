Olbia diventa "Città gentile", iniziative il 13 giugno

Sarà il quarto comune in Sardegna e il 59/o in Italia: anche Olbia sceglie di diventare Città Gentile. Il prossimo 13 giugno a partire dalle 19.30, Piazza Crispi ospiterà incontri e spettacoli che celebrano il valore della gentilezza, riconoscendola come medicina naturale a beneficio della comunità e del territorio.

La firma del Manifesto della Città Gentili sancirà l'adesione ufficiale del comune guidato da Settimo Nizzi al Movimento Italia Gentile e alla sua espressione internazionale, l'International Kindness Movement, progetto fondato dal biologo naturalista e scrittore sardo Daniel Lumera e promosso in Italia dall'Organizzazione di Volontariato My Life Design.

L'attività di Olbia parte dalla sua vocazione turistica, promuovendo il Kind Tourism, progetto proposto dall'International Kindness Movement fondato su valori umani condivisi e sul rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema. Il turismo del futuro è destinato a diventare un turismo gentile, che non si limita a restituire con consapevolezza ciò di cui beneficia, ma si occupa di lasciare il luogo visitato migliore di come lo abbia trovato. Grande attenzione verrà data alla qualità della vita della cittadinanza e la promozione territoriale attraverso la cultura, espressione di gentilezza verso le persone e i territori. "Aderiamo con grande entusiasmo al progetto che rispecchia l'anima di Olbia: città dell'accoglienza e della solidarietà, l'iniziativa vuole in qualche modo certificare e incentivare questa tendenza che è da sempre una delle caratteristiche degli abitanti del nostro territorio", commenta Nizzi.



