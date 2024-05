Nuove aule di Infermieristica al Mater Olbia, al via i lavori

Secondo gli accordi tra Mater Olbia e UniOlbia, i lavori per la realizzazione delle aule di Infermieristica e Innovazione saranno terminati per la fine dell'estate 2024, in tempo per l'inizio dell'anno accademico 2024/2025.

Partirà, infatti, in città il corso di laurea dell'Università di Sassari e la struttura del Dipartimento di Innovazione, ospitato nella struttura accanto all'ospedale di eccellenza, una palazzina di nuova costruzione, disposta su più livelli, che si affaccia sulla foce del fiume Padrongianus, circondata dalla macchia mediterranea. Allo stabile si accede dal piazzale dell'ospedale Mater Olbia e anche da altri punti. I locali saranno utilizzati da UniOlbia, che pagherà un canone di locazione e provvederà a renderli operativi e funzionanti. Quasi 270 posti saranno disponibili per assistere alle lezioni universitarie.

Una volta terminati i lavori, la palazzina avrà, al piano terra, l'accesso e i servizi di welcome desk. Al primo piano un'aula da 77 posti, comprese le postazioni per studenti con difficoltà motorie; due stanze per gli uffici amministrativi, tra cui la segreteria didattica, ed i servizi igienici. Al secondo piano un'aula da 84 posti, comprese le postazioni per studenti con difficoltà motorie; un'area con postazioni studio e librerie e i servizi igienici. Infine al terzo piano ci saranno due aule da 54 posti ciascuna e i servizi igienici.

Una grande parte della struttura sarà occupata dal corso di laurea in Infermieristica, che sarà ufficializzato dall'Università di Sassari a fine maggio, quando sarà interamente completato il percorso burocratico. Le lezioni cominceranno a ottobre 2024 e le iscrizioni saranno aperte da luglio. Un'altra area della palazzina sarà destinata agli uffici del neonato Dipartimento di Innovazione, voluto dall'Università di Sassari proprio a Olbia, individuata con una città innovativa e con un tessuto imprenditoriale vivace e tecnologico.

Le aule troveranno in futuro posto nella Pte del Cipnes, quando la struttura che è in fase di ultimazione nel distretto produttivo consortile di Olbia sarà completata.



