Giovane di 25 anni scomparso in Gallura, appello sui social

L'appello è apparso questa mattina sui canali social istituzionali del Comune di Loiri Porto San Paolo, in Gallura: Giovanni Marroni, 25 anni, residente in paese, è scomparso dal mattino del 19 maggio.

L'avviso di ricerca persona scomparsa sta girando velocemente sui social. Il giovane avrebbe mandato un ultimo messaggio alla famiglia ieri sera, alle 18 circa, rassicurando i parenti del suo rientro a casa, ma di lui non ci sono tracce.

Giovanni Marroni si è allontanato volontariamente dalla sua abitazione a bordo di una Peugeot 206 di colore bianco.

Indossava una felpa a maniche lunghe di colore grigio con la scritta Tommy sulla parte anteriore, una t-shirt rossa e un paio di jeans blu.

