Al via a Sassari 21 corsi formativi d'alto livello per diplomati

Prendono il via a Sassari 21 corsi formativi di alta qualità, riservati ai diplomati, per acquisire titoli e competenze tecnologiche nelle aree della mobilità, del trasporto e della logistica. I corsi, organizzati dalla fondazione Academy Its Mosos in collaborazione con la Provincia di Sassari, sono stati presentati oggi a Palazzi Sciuti dall'amministratore straordinario della Provincia Pietrino Fois, con il presidente della fondazione Mosos, Roberto Neroni, e la direttrice Claudia Caddeo.

Tutti i 21 corsi attivati sono gratuiti, hanno una durata biennale (un anno in aula e uno in azienda) e sono focalizzati su tre specifiche aree tecnologiche: la mobilità delle persone e delle merci; la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e relative infrastrutture; la gestione dell'infomobilità e infrastrutture logistiche. Si tratta di aree tecnologiche, è stato spiegato dagli organizzatori, che vantano un livello occupazionale del 97%.

Chi parteciperà ai corsi conseguirà un diploma ministeriale accompagnato dal riconoscimento di crediti formativi universitari utili per proseguire la carriera di studi in un ateneo. Il diploma ottenuto con l'Academy è inoltre valido quale titolo per la partecipazione ai concorsi pubblici.

Le borse di studio per consentire agli studenti di frequentare i corsi sono maggiorate del 20% per le ragazze, inoltre con la carta Erasmus+ è possibile svolgere periodi di studio e tirocini all'estero, gratuitamente. Le iscrizioni sono aperte sul sito internet della fondazione Mosos.



