Trenitalia, biglietti treno+nave per l'estate in Sardegna

Più soluzioni per viaggiare questa estate in treno con l'offerta estiva del regionale di Trenitalia in Sardegna che permetterà di raggiungere le mete più frequentate dell'Isola.

Una delle novità è la possibilità di acquistare il biglietto treno+nave in un'unica soluzione direttamente sui canali di vendita di Trenitalia. Grazie alla partnership con Grimaldi Lines sarà possibile arrivare in treno a Civitavecchia e da lì partire per Olbia, Cagliari e Porto Torres (e viceversa); oppure da Cagliari a Napoli (e viceversa). Nel corso dell'estate attivi anche i collegamenti su Arbatax.

Altra novità riguarda lo sviluppo delle iniziative in ambito di biglietto elettronico: è prevista nel corso dell'estate l'attivazione del sistema di pagamento "Tap&Tap" che permetterà di acquistare i biglietti regionali utilizzando la carta di pagamento contactless direttamente alle validatrici presenti in stazione, sulla linea Cagliari - Aeroporto Elmas.

Da domenica 9 giugno tornano anche i servizi intermodali di collegamento della stazione di Olbia Terrannova con alcune delle più belle località turistiche della costa nord orientale dell'Isola. Dalla stazione saranno attivi degli autobus (realizzati in collaborazione con il partner ASPO, Azienda Servizi Pubblici Olbia) che permetteranno ai turisti di raggiungere la Spiaggia Bados e Porto Istana e Porto Rotondo, oltre al porto di Isola Bianca.

Torna a circolare anche nell'estate 2024 il Golfo Aranci Line. Il servizio che offre 20 collegamenti tra Olbia ed il porto di Golfo Aranci, passando attraverso le spiagge di Marinella, Rudalza e Cala Sabina.

Ritornano anche i collegamenti treno+bus: l'Olbia AirLink che unisce - in 20 minuti e con 108 corse al giorno - la stazione di Olbia Terranova con l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda e il Porto Flavia Link (in collaborazione con Iglesias Servizi) che permette di raggiungere dalla stazione di Iglesias l'ingresso della galleria mineraria Porto Flavia a picco sul mare.

Implementata anche la linea Cagliari-Aeroporto Elmas.

Sui treni del regionale, inoltre, gli animali di piccola taglia possono sempre viaggiare gratis a bordo di un trasportino e gli appassionati delle due ruote potranno trasportare le proprie bici gratuitamente.



