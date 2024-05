Sardegna terza in Italia per acquisto case da parte dei single

La Sardegna è la terza regione per numero di acquisti immobiliari da parte di single (54%), dopo Molise (63%) e Sicilia (56%). È il dato che emerge da uno studio dell'Osservatorio di Qualis.

Nell'isola, a fronte di uno stipendio medio annuale di questo target di richiedenti di 27.800, di poco più basso della media nazionale di circa 28.300 euro, il prezzo medio di acquisto è più alto del 7,4% rispetto alla media italiana (116.000 contro 108.000 euro). L'età media dei mono-richiedenti nel 2023 è di 38 anni, in linea rispetto alla media nazionale che dal 2020 al 2023, il periodo preso in considerazione dall'Osservatorio, è diminuita da 42 a 38 anni.

"Leggere le evoluzioni della società in cui viviamo, come i cambiamenti nella composizione dei nuclei familiari, risulta fondamentale per sviluppare soluzioni per l'accesso al mutuo che rispondano alle sfide della quotidianità in un'ottica di inclusione e innovazione - dice Elena Merlika, responsabile comunicazione di Qualis Credit Risk - In questa direzione si collocano le proposte di finanziamento per mutui ad elevato loan-to-value che ricoprono, e continueranno a ricoprire, un ruolo centrale proprio nel rispondere alle esigenze di chi si avvicina all'acquisto della casa di proprietà".



