Nuorese, attentato incendiario contro auto di donna e suo figlio

Attentato incendiario nella notte ad Orani, nel Nuorese. Due auto appartenenti a una donna e a suo figlio sono state date alle fiamme dopo la mezzanotte, in via Gonare, con due inneschi in contemporanea, uno per ogni auto.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro che ha domato le fiamme, ma nonostante l'intervento tempestivo, le auto sono andate entrambe distrutte. Il rogo ha provocato anche l'annerimento della parete esterna di una abitazione vicina.

Sul posto anche i carabinieri di Ottana per i rilievi e le indagini che potrebbero orientarsi verso la lunga serie dai danni della Maffei Sarda Silicati, ultimo nel gennaio 2024.

Secondo quanto appreso, il proprietario di una delle due auto, infatti, lavora proprio per l'azienda, mentre la madre coordina gli ex operai del Geoparco.

In paese sale la preoccupazione per questo atto che colpisce una famiglia che non ha mai avuto problemi di sorta. "Così si avvelena un ambiente tranquillissimo da anni - dice all'ANSA il sindaco Marco Ziranu - Quando ci sono delle incomprensioni bisogna parlarsi e spiegarsi non compiere atti del genere che rischiano solo di sfociare in tragedia".



