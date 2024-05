Monumenti aperti,nel weekend 172 tesori da scoprire in 21 comuni

Il quarto weekend di Monumenti Aperti è il più ricco di tutti: sabato 25 e domenica 26 maggio la manifestazione fa tappa in 21 Comuni della Sardegna, rendendo possibile l'apertura di 172 tesori intrisi di storia, arte, natura e tradizioni.

Partecipano infatti Arbus, Bosa, Cuglieri, Gavoi, Gonnosfanadiga, Guspini, Monastir, Monteleone Rocca Doria, Nuraminis (solo sabato), Olbia, Pula, Samatzai, Sardara, Sarroch, Settimo San Pietro, Siddi, Terralba, Ussana, Villasimius e Villasor (solo domenica) più una new entry di questa edizione, Sini.

Come sempre, oltre ai monumenti raccontati da studenti e volontari del posto, anche numerosi eventi speciali che consentono un approccio ancora più esperienziale ai territori.

L'elenco completo dei monumenti e delle iniziative potrà essere consultato nelle pagine del sito web monumentiaperti.com dedicate a ogni comune.



