Lavori sulla rete in via Nazionale a Quartucciu, stop acqua

Proseguono gli interventi di Abbanoa di efficientamento delle reti idriche di Quartucciu.

Martedì 21 maggio i tecnici dovranno eseguire gli interventi per la riqualificazione delle condotte in via Nazionale e strade limitrofe. E sarà necessario sospendere l'alimentazione del centro abitato: pertanto si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni dalle 8 alle 18.

Il gestore sta investendo un milione e mezzo di euro per la riqualificazione delle reti idriche nel Comune di Quartucciu.

Sono in corso i lavori di due distinti appalti per i nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche nel centro abitato finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione "Fsc": rientrano nel pacchetto di interventi, approvato dal consiglio d'amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell'Isola per l'efficientamento delle reti idriche.

Gli interventi in corso a Quartucciu stanno portando alla sostituzione integrale di quasi due chilometri di condotte. Le vecchie reti idriche comunali sono caratterizzate da importanti perdite. Le cause principali sono da ricondursi all'impiego in passato di materiali plastici o in fibrocemento non adeguatamente resistenti alle sollecitazioni che quotidianamente devono far fronte le tubature. Le vecchie reti saranno quindi eliminate e sostituite da nuove realizzate in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta. Inoltre, si stanno realizzando anche nuove condotte di collegamento per una migliore razionalizzazione della rete idrica con l'obiettivo di creare distretti idraulici efficienti. Le strade interessate dal primo appalto sono via Ales, via Arbus, via Beato Angelico, via Isili e vico Planargia. Il secondo appalto riguarda invece le vie Barumini, Sarcidano, Cirene, Dalla Chiesa, Monte Spada, Ballero, Orani, Oliena, Pieria, Cirenaica, Quartu e via Nazionale. Proprio quest'ultima strada martedì sarà interessata da lavorazioni che richiederanno la sospensione dell'erogazione dalle 8.15 alle 18.



