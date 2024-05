In viaggio tra i generi musicali per i più piccoli

Il Teatro Lirico di Cagliari si rivolge a un pubblico giovanissimo con "Tango e i suoi amici".

Lo spettacolo per bambini sarà portato in scena il 24 maggio alle 11 al Teatro Carmen Melis, ingresso libero su prenotazione.

L'appuntamento è nato da un'idea di Antonella Arca e Gustavo Gini il progetto che vede come protagonista il fenicottero Tango. Condurrà i bambini in un viaggio in Sardegna alla scoperta dei diversi generi musicali, con un chiaro intento didattico ed educativo di sensibilizzazione e conoscenza del vasto mondo musicale. Ad accompagnarlo i suoi inseparabili amici illustrati da Dino Sechi: il gabbiano Jazz, il cinghiale Mozart, il coniglio Samba, il riccio Pop, la tartaruga Blues e la loro amica Radio. Il ritmo delle loro avventure, la melodia canticchiata dall'amica Radio e l'armonia della natura comporranno le note guida verso ogni scoperta. Lo spettacolo fa parte di un progetto multimediale per bambini realizzato in coproduzione con la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e Universal Music Italia Italia e con la Media Partnership di Rai Radio Kids. A guidare i giovani spettatori saranno la narratrice Marta Proietti Orzella e il pianista e compositore Gustavo Gini.

Il progetto transmediale ha come fine quello di mostrare ai bambini gli animali vicini a loro, comunicando la magia di un territorio, come quello sardo, pieno di storie da raccontare.

«L'obiettivo è quello di scalfire la convinzione che in quest'Isola l'unica strada per realizzare le proprie ambizioni conduca altrove, oltre il mare", sottolinea Antonella Arca. Il pubblico avrà l'opportunità di conoscere il progetto Le Ninna Nanne di Tango e i suoi amici, realizzato in collaborazione con Universal Music Italia, le cui melodie sono trasmesse anche su Rai Radio Kids.

"Far avvicinare i più piccoli alla scoperta della musica e delle sue declinazioni in generi, attraverso i teneri personaggi ideati da Antonella e agli arrangiamenti di Gustavo, è per noi molto importante per favorire lo sviluppo di una nuova generazione che consumi musica in modo consapevole, incuriosendoli ad esplorare anche generi lontani da quelli a cui sono più esposti quotidianamente, magari anche mettendosi in gioco studiando uno strumento", ha detto Eleonora Bianchi, Head of Digital di Universal Musica Italia.



