Botte da coetanee per commenti sui social, vittima una 16enne

Picchiata da due coetanee per alcuni commenti sui social dedicati a un ragazzo. È su questo episodio che i carabinieri indagheranno appena ricevuta la querela da parte della madre di una ragazzina di 16 anni, pestata a sangue domenica sera a Cagliari.

"Questa è mia figlia, pestata da due ragazze ieri zona Cavalluccio marino - scrive la mamma sui social pubblicando le foto delle ferite della figlia - dopo il pestaggio, calci e pugni, e dopo averle sbattuto ripetutamente la testa in un cancello, presa per un braccio, fatta strisciare a terra sono scappate".

L'aggressione è avvenuta intorno alle 18, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazzina all'ospedale Santissima Trinità dove le sono state riscontrate escoriazioni e un trauma cranico: dovrebbe cavarsela in cinque giorni.

I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della vittima e della madre e adesso attendono la querela per avviare tutti gli accertamenti, utili a capire le ragioni dell'aggressione.

Intanto la mamma della 16enne ha pubblicato il messaggio-denuncia sui social network: "Sappiate che sappiamo chi siete e se mai dovesse arrivare questo post a voi due, sappiate che non la passerete liscia la denuncia è alle porte".





