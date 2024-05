Schlein, 'sotto i 9 euro all'ora è sfruttamento'

"Stiamo lavorando sulla sanità e sul fronte del lavoro. Per la sanità abbiamo portato una proposta in Parlamento sulle assunzioni e sul lavoro stiamo raccogliendo le firme per il salario minimo, un salario che sotto i 9 euro all' ora é sfruttamento". La segretaria del Pd rilancia da Nuoro le battaglie care al popolo della sinistra.

In vista delle elezioni Europee Elly Schlein - a Nuoro per sostenere la candidata Angela Quaquero in corsa nella circoscrizione Isole - entra già nel merito delle proposte: "Sul fronte del lavoro - annuncia nel Parlamento europeo proporremo con la grande famiglia socialista Europea un provvedimento per abolire gli stage gratuiti".



