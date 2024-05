Schlein, 'da noi proposta per +7,5% di fondi alla sanità'

La segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata ad Alghero per la campagna elettorale delle Europee e per sostenere il candidato sindaco del campo largo Raimondo Cacciotto.

"L'unità del campo largo è importante se vogliamo cambiare le cose. Per noi viene prima il noi. Al primo posto del nostro programma - ha ribadito - c'è la sanità pubblica. Per questo abbiamo presentato una proposta di legge per aumentare al 7,5 per cento i fondi per la sanità". Quella di Alghero è la seconda tappa del suo mini tour elettorale che la porterà a chiudere in serata a Sassari con il candidato sindaco Giuseppe Mascia.





