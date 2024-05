Il Memorial Galeazzi di padel a Chia dal 30 maggio

Si svolgerà a Chia, dal 30 maggio all'1 giugno, la terza edizione del Memorial Giampiero Galeazzi di padel, evento curato dal 2022 dall'Unione stampa sportiva italiana.

Ieri la presentazione ufficiale nella Sala giunta del Coni con i presidenti di Coni e Ussi, Giovanni Malagò e Gianfranco Coppola e il direttore di Rai Sport, Iacopo Volpi.

Ai lavori hanno partecipato i figli di Galeazzi, Susanna e Gianluca, i giornalisti Simona Rolandi (Raisport) Leonardo Metalli (TG1), Valerio Piccioni (Gazzetta dello Sport), Concetto Vecchio (Repubblica), Dundar Kesapli (Trt Sport Istanbul e stampa estera), il presidente della consulta Ussi, Mario Zaccaria, il consigliere Ussi Guido Lo Giudice, la vice presidente nazionale Msp, Alessandra Caligaris, il consigliere regionale Gianni Chessa e i presidenti di Msp Sardegna, Cra Regione, Mediterranea, Aiace e Corecom Sardegna Alberto Borsetti, Gianni Aramu, Gianfranco Perseu, Vincenzo Girau e Sergio Nuvoli. Testimonial della mattinata Peppiniello Di Capua, timoniere delle medaglie d'oro olimpiche con il duo Abbagnale.

Durante la conferenza stampa sono stati mostrati il video commemorativo realizzato della Rai TGR Campania, il video del Chia Laguna Resort che ospita il torneo e il video di Sardegna Ricerche. A seguire molto apprezzati i video-saluti di Paola Pezzo, Gigi Casiraghi, Gianfranco Zola, Tino Demuro, Danilo Gallinari, Max Sirena, Fabio Aru, Filippo Tortu, Dalia Kaddari, Leonardo Pavoletti e Adriano Panatta.

"Giampiero è stato unico e indimenticabile", dice Giovanni Malagò, "abbiamo condiviso decenni di emozioni. Sono contento che l'Ussi e i tanti amici sardi lo ricordino in una regione che amava. Il Memorial", sottolinea il presidente del Coni, "non è solo il ricordo di un grande telecronista ma fotografa successi, sacrifici e fatiche di grandi campioni". "Siamo felici che papà venga ricordato in Sardegna, un grazie agli amici dell'Ussi, alle autorità e al presidente Malagò", il ringraziamento dei figli Gianluca e Susanna Galeazzi. "Per noi dell'Ussi Giampiero rimane un modello di giornalismo diretto, caldo e coinvolgente", ha rimarcato Gianfranco Coppola.



