Truffavano gli anziani fingendosi carabinieri, due arresti

Gli agenti della Squadra mobile della Questura di Sassari hanno arrestato due uomini accusati di tentata truffa a persone anziane.

Secondo quanto appurato dalla Polizia, i due sono sbarcati in Sardegna qualche giorno fa e avrebbero messo a segno diverse truffe con il sistema del "figlio in arresto dopo un incidente".

La Polizia li ha individuati ieri a bordo di un'auto nella zona industriale Predda Niedda, a Sassari, e li ha tenuti sotto controllo, a distanza.

Proprio mentre gli agenti monitoravano i loro movimenti, la sala operativa della Questura riceveva una chiamata da parte di una donna che denunciava un tentativo di truffa nei confronti della sorella.

Secondo la denuncia i due hanno contattato per telefono l'anziana signora e fingendosi avvocato e tenente dei carabinieri le hanno riferito che il figlio aveva investito una donna. Se voleva evitare la denuncia avrebbe dovuto pagare 10mila euro, anche con gioielli.

Gli agenti sono entrati in azione, hanno fermato e identificato i due uomini e li hanno accompagnati in questura.

Qui è stato accertato che i due pochi giorni prima, a Olbia, hanno messo a segno due truffe con modalità simili.

Sono stati quindi arrestati e trasferiti nel carcere di Bancali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA