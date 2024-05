Comunali a Sassari, la carica dei civici con Nicola Lucchi

Assessore uscente, l'avvocato Nicola Lucchi si candida a sindaco di Sassari per dare continuità al progetto civico creato dall'attuale primo cittadino Nanni Campus e con cui ha governato la città negli ultimi cinque anni.

Un passaggio di testimone che si è concretizzato questa sera in una piazza Fiume gremita, su un palco che ricorda quelli dei grandi concerti.

Un passaggio di testimone introdotto proprio da Nanni Campus, mentre sul grande schermo scorrono le immagini dei progetti avviati o conclusi dalla sua giunta: "Scegliamo di presentarci in una piazza, fra la gente, a differenza degli altri, sostenuti da partiti, che si presentano in teatri, in domicili privati, salette prese a nolo", dice il sindaco uscente. Quindi ripercorre i 5 anni di governo e rivendica progetti, programmi e successi, prima di dare la parola a Nicola Lucchi.

"Questi 5 anni di governo sono stati impegnativi, abbiamo gestito la pandemia, siamo riusciti a fare tanto. Potremmo condurre una campagna elettorale in silenzio. Quello che abbiamo fatto parla per noi", dice il sindaco in pectore.

"Il nostro progetto è partito da lontano, un progetto spontaneo, indipendente che non ha compatibilità con le ideologie. Vogliamo semplicemente migliorare questa città", chiarisce.

A sostenere Lucchi ci sono sei liste civiche: Prima Sassari, Movimento civico Uniti per Sassari, Sardegna centro 20Venti, Noi per Sassari I Civici, Sassari è, Sassari Progetto Comune.





