Trivano ancora al comando nel mercato immobiliare nell'Isola

Il trivano è sempre la tipologia di casa preferita dai sardi. Lo racconta l'ultimo report di Tecnocasa sulle preferenze nell'Isola di chi cerca e vuole comprare un immobile. A Cagliari il trilocale è ricercato dal 48 per cento degli acquirenti. Ma i numeri salgono a Olbia (56,8), Oristano (59,6), Sassari (62) e Tortolì (69,4).

Per il resto la tipologia più richiesta è il bivano. Ma con qualche eccezione: nelle grandi città si sta optando di più per il quadrivano. Ad esempio a Cagliari la scelta va sui quattro locali al 24,1 per cento contro il 21,9 per cento dei bivani. A Sassari il 19,3 per cento sceglie il quadrivano contro il 14,6 per cento che invece punta sul bivano.

C'è anche mercato per il pentavano: Cagliari al 3,1 per cento, Sassari all'1,4. Il monolocale regge a Cagliari (2,4), Oristano (2,3) e Sassari (2,7)



