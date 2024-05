Todde ai sindacati, 'testimoni del mio lavoro su crisi sarde'

"Il mio rapporto con le organizzazioni sindacali ha segnato tutta la mia attività politica a partire dai miei ruoli di governo". Lo precisa con forza la presidente della Regione Alessandra Todde durante la replica agli interventi nell'Aula del Consiglio regionale sulle sue dichiarazioni programmatiche. Un messaggio rivolto, non esplicitamente, alla Cgil che all'indomani della presentazione del programma aveva denunciato l'assenza di alcun riferimento ai sindacati nelle parole della governatrice.

"Proprio i sindacati - chiarisce - sono testimoni del lavoro sinergico che è stato fatto sulle crisi industriali durante i miei due mandati al ministero. Una fra tutte: la vertenza Porto Canale. Abbiamo istituito l'Agenzia dei lavoratori portuali, allo scopo di tutelare le loro professionalità e mantenere viva la speranza di una ripresa delle attività di un asset strategico per lo sviluppo economico del territorio".

Da qui l'annuncio: "Il prossimo 23 maggio, ho proposto alle organizzazioni sindacali di incontrarci per discutere assieme delle priorità per la Sardegna così da proseguire un rapporto assodato, avendole ascoltate ed incontrate in molteplici occasioni durante la campagna elettorale. Lo stesso farò - aggiunge - nelle prossime settimane e insieme agli assessori di competenza, con le associazioni di categoria, che svolgono un ruolo importantissimo per la nostra regione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA