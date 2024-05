Sette giornate di tutela ambientale in Costa Smeralda

La tutela dell'ambiente e la divulgazione di pratiche sostenibili sono al centro dei sette appuntamenti dell'AgendaBlu, iniziativa coordinata dal comune di Arzachena in collaborazione con la Direzione Marittima di Olbia e di La Maddalena, Golfo Aranci e Porto Cervo, la società Smeralda Holding con la Marina di Porto Cervo, il Consorzio Costa Smeralda, lo Yacht Club Costa Smeralda, la Fondazione One Ocean e le associazioni Plastic Free Onlus e Passione Apnea.

"La tutela dell'ambiente è la nostra priorità - afferma l'assessore comunale all'Ambiente, Michele Occhioni -. Unendo le forze è più facile perseguire la missione di tutela delle nostre coste e accrescere il coinvolgimento dei cittadini".

Il calendario degli interventi ambientali va dal 18 maggio al 5 ottobre, con pulizie dei litorali e porti lungo gli 88 chilometri di fascia costiera del territorio arzachenese.

"Abbiamo inserito in agenda due proposte dedicate alla pulizia dei fondali antistanti il porto di Cannigione e di Porto Cervo grazie all'impegno di esperti apneisti e aziende specializzate.

Le aree portuali sono tra le più soggette all'accumulo di rifiuti ed è importante sensibilizzare i diportisti sulla necessità di tenere comportamenti responsabili", spiega l'assessore comunale alla Protezione civile, Alessandro Careddu.

Il primo appuntamento è per sabato 18 maggio: la società Smeralda Holding e la Marina di Porto Cervo promuovono e finanziano un intervento di pulizia dei fondali antistanti la Marina nuova e il molo vecchio di Porto Cervo con il supporto del Consorzio Costa Smeralda.



