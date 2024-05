La comicità di Maurizio Battista a Cagliari e Sassari

Forte di un 2023 da record, con 90mila biglietti venduti solo a Roma e una raffica di sold-out registrati in tutta Italia, il comico Maurizio Battista è pronto ad affrontare le platee dell'Isola con il suo ultimo spettacolo "Qualcosa non mi quadra" in scena martedì 21 maggio al Teatro Massimo di Cagliari e mercoledì 22 maggio al Comunale di Sassari (entrambi gli spettacoli alle 21).

Cabarettista, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano, Maurizio Battista è molto amato dalle platee per la sua comicità nazionalpopolare, tipicamente romana. Prima di calcare la scena dei vari teatri italiani, ha fatto la gavetta in diversi programmi televisivi di varietà per approdare poi ai grandi successi di "Quelli che il calcio" e "Colorado Cafè".

Nel suo nuovo show "Qualcosa non mi quadra" - prodotto da Fabio Censi e organizzato al Massimo di Cagliari da Sardegna Concerti e al Comunale di Sassari dall'associazione Chelu e Mare - esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso il suo caratteristico occhio irriverente e dissacrante. Sul palco, Battista si lancia in una disamina serrata del cambiamento che ha attraversato la società nel corso degli anni, trasformando ciò che un tempo era semplice in qualcosa di estremamente complicato. "Qualcosa non mi quadra" diventa così il mantra che accompagna lo spettatore in un racconto sulle sfide e le stranezze della modernità, evidenziando quanto la vita sia diventata più intricata rispetto al passato. Una comicità condita da numerose gag sui vizi della natura umana, e che spazia dalle nuove dinamiche familiari all'evoluzione del concetto di cucina, passando per l'inevitabile impatto delle nuove tecnologie e dei social media, concludendosi con il nostalgico ricordo di un periodo ormai perduto in cui tutto era più semplice e bello: le vacanze con la famiglia, il Natale, lo stare con gli amici.



