Aou Sassari, controlli gratuiti per l'Angioedema day

Ritorna a Sassari la giornata internazionale dedicata all'Angioedema ereditario. Si tratta di una malattia rara che si caratterizza per la comparsa di gonfiori improvvisi della cute, delle mucose e degli organi interni.

Sabato 18 maggio, in occasione della terza edizione dell'Angioedema Day, l'unità operativa di Malattie della coagulazione sarà a disposizione dei pazienti per eventuali controlli e attività di informazione. I pazienti, dalle 9 alle 12, potranno rivolgersi all'ambulatorio numero 7 che si trova al piano terra del Palazzo Rosa di via Monte Grappa a Sassari.

L'angioedema ereditario è una malattia rara che colpisce in totale più di mille uomini e donne nel nostro paese. È caratterizzata dalla comparsa di gonfiori sulla pelle, delle mucose e degli organi interni. In alcuni casi se non si interviene tempestivamente, i gonfiori possono essere anche fatali per il pericolo di soffocamento nel caso di comparsa di edema della glottide. La causa di questi edemi è la carenza di una proteina plasmatica o il malfunzionamento di un determinato enzima. "Aderiamo a questa terza edizione - afferma Lucia Anna Mameli, direttrice della struttura di Malattie della Coagulazione - perché vogliamo mantenere il ruolo attivo nel follow up dei pazienti con diagnosi già definita e offrire, ai pazienti interessati all'argomento, la possibilità di confrontarsi con gli specialisti di riferimento. L'obiettivo - conclude Mameli - è quello di garantire le cure corrette a pazienti non ancora individuati e di liberare il paziente dalla malattia garantendo una buona qualità di vita, grazie alla disponibilità di farmaci di nuova generazione per una corretta profilassi".

"La gestione della malattia rara è spesso multidisciplinare - aggiunge la dottoressa Luisa Fenu, responsabile per l'Angioedema Ereditario - per le possibili conseguenze in diversi ambiti dei difetti genetici che la caratterizzano".



