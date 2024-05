A Quartu sondaggio per futuro di Fornaci Picci e Distilleria

Le nuove Fornaci Picci di Quartu Sant'Elena e le ex distillerie Capra spiegate a operatori economici e potenziali investitori. Un primo sondaggio per costruire il futuro delle due aree, come saranno, come potranno diventare centrali nell'economia non solo di Quartu, ma di tutta la città metropolitana: questi i temi centrali delle due consultazioni preliminari promosse dal Comune.

Due aree ora dismesse e in stato di abbandono, ma ci sono progetti e finanziamenti per rilanciarle. La prima consultazione si rivolge ai soggetti interessati alle procedure per l'affidamento della progettazione definitivo-esecutiva, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e per la successiva gestione di alloggi destinati al 'Social Housing' e agli spazi per funzioni pubbliche e coworking.

La seconda consultazione preliminare riguarda invece la procedura per l'affidamento di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e servizio di gestione integrata, del complesso denominato 'Ex Distillerie Capra'.

La delibera del Comune disegna per quest'area un futuro da 'Polo Universitario Decentrato' - in pieno raccordo con l'Università degli Studi di Cagliari. Con tanto di progetto denominato 'FARM - La FAbbRica dell'innovazione per Ambiente, energia, benessere e Mobilità'.

"La pubblicazione delle consultazioni di mercato costituisce un importante passo nel percorso di riqualificazione di questi due comparti strategici per il rilancio della città e il suo posizionamento come attrattore di iniziative pubbliche e private - commenta l'assessore all'Urbanistica Aldo Vanini -.

L'obiettivo è rendere sempre di più Quartu un luogo che si candida come credibile partner di importanti soggetti imprenditoriali, anche locali, per la realizzazione di interventi di grande interesse pubblico".



