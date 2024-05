L'Eurispes certifica l'allarme bullismo nelle scuole sarde

Bullismo sempre più diffuso nelle scuole della Sardegna. È la prima anticipazione dei risultati delle ricerche con le quali l'Eurispes si è proposto di misurare e inquadrare il fenomeno della dispersione scolastica nell'Isola. I dati saranno presentati giovedì 16 maggio nella sala conferenze dell'ex Palazzina Comando di Tempio Pausania.

Il progetto di ricerca promosso dalla Regione è articolato in due diverse indagini. Una inquadra il tema dell'orientamento nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'altra riserva invece un particolare approfondimento al tema della dispersione nella scuola secondaria di secondo grado. Attesa per le relazioni di Marisa Muzzetto, sociologa dell'Eurispes Sardegna, e di Giuseppe Pulina, docente e componente del Comitato scientifico nazionale dell'istituto di ricerca Nel complesso, le due ricerche hanno coinvolto circa 3.200 studenti di 100 diversi istituti. Le analisi forniscono informazioni interessanti sui fattori che possono motivare più incisivamente il percorso di crescita degli studenti mettendo in luce interessi e aspettative personali. Nella valutazione del benessere degli allievi sardi rientra anche l'analisi del bullismo.

Dalle indagini emerge che il fenomeno nelle scuole è sempre più diffuso e sarà presto oggetto di studio all'interno delle attività di ricerca programmate dall'Eurispes Sardegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA