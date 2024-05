Addio a Peppeddu Cuccu, il bambino del film 'Banditi a Orgosolo'

Lutto nel mondo del cinema in Sardegna. È morto oggi nella sua casa di Orgosolo l'attore Peppeddu Cuccu, aveva 76 anni. Arrivato sul set per caso, aveva debuttato a 12 anni con il regista Vittorio De Seta, interpretando il bambino nel film del 1961 Banditi a Orgosolo, divenuto un cult nella cinematografia nazionale.

La pellicola, premiata alla 22/a Mostra del cinema di Venezia come miglior opera prima e ai Nastri d'argento per la miglior fotografia in bianco e nero, offre uno spaccato sulla condizione del banditismo barbaricino dell'epoca. Qualche tempo dopo le riprese nel Supramonte di Orgosolo, il regista e sceneggiatore siciliano aveva portato Peppeddu Cuccu a Roma per valorizzare il suo talento nella recitazione.

E' lì che l'attore, lavorando in sala di doppiaggio per Banditi a Orgosolo, conosce e collobara con Gian Maria Volonté.

Nel 2022 il ritorno sul set, protagonista del film Bentu di Salvatore Mereu, che ha ottenuto una candidatura ai Nastri d'Argento e un'altra ai David di Donatello. Col regista dorgalese Peppeddu Cuccu aveva già recitato nel 2008, quando aveva preso parte al film Sonetaula, tratto dal libro di Peppino Fiori.

