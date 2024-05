Classifica degli atenei, Cagliari e Sassari perdono posizioni

Università di Cagliari al 641/o posto, mentre l'ateneo di Sassari è alla 980/a posizione. È la nuova classifica stilata dal Center World University Ranking (Cwur) sulla base dell'analisi di 20mila atenei in tutto il mondo.

Le università dell'Isola stanno perdendo posizioni: Cagliari nel 2023 era al 626/o posto. E nel 2022 aveva toccato il 615/o.

Nella graduatoria nazionale, l'ateneo del capoluogo è al 32/o posto (258/o nella classifica europea). Cagliari al 606/o posto nella ricerca. Punteggio totale: 73.

Giù anche l'Università di Sassari: l'anno scorso era alla 960/a posizione, mentre nel 2022 era 954/a.

L'ateneo turritano è alla posizione numero 47 in Italia e 371/o nel vecchio Continente. Sassari al 933/o posto per la ricerca. Punteggio complessivo: 70.6. Lontanissima dalla Sardegna la posizione di testa, occupata ancora da Harvard.

Quarta Cambridge, quinta Oxford.



