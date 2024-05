A Cagliari nel 2023 incassati 4,6 milioni con le multe

Cagliari è il comune capoluogo di provincia che in Sardegna, nel 2023, ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del codice della strada: più di 4,6 milioni di euro.

È quanto emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

In totale, nel 2023, i comuni capoluogo sardi hanno incassato oltre 7,2 milioni di euro. Dopo Cagliari, al secondo e terzo posto ci sono Sassari (2 milioni) e Nuoro (447mila euro). Chiude la graduatoria Oristano con oltre 86.000 euro.

Per quanto riguarda il valore di "multa pro capite" (rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti) la classifica rimane invariata: al primo posto si trova Cagliari, con una sanzione pro capite pari a 31 euro.

Seguono Sassari (17 euro) e Nuoro (13 euro). Chiude la classifica, ancora una volta, il comune di Oristano, con una multa pro capite di 3 euro.

Limitando l'analisi ai comuni sardi con meno di 5.000 residenti, in vetta si trovano due comuni della provincia di Cagliari: Monastir che, a fronte di 4.452 abitanti, nel 2023 ha incassato più di 2,2 milioni di euro, e Villasimius, che con 3.689 abitanti ha riscosso più di 148mila di euro di sanzioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA