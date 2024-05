Comunali: tre candidati sindaco e 10 liste a Sinnai

Tre candidati sindaco e dieci liste per la corsa alla fascia tricolore di Sinnai, comune della Città metropolitana di Cagliari con più di 15mila abitanti dove quindi è previsto l'eventuale turno di ballottaggio.

Ci riprova l'ex sindaca Barbara Pusceddu, attuale vice del primo cittadino uscente Tarcisio Anedda, per il Campo largo; Aurora Cappai (Liste civiche) ora assessora ai Lavori pubblici, e Aldo Lobina, "Sinnai Libera", consigliere di minoranza.

Pusceddu scenderà in campo con sei liste: Pd, Prosinnia-Movimento cinque stelle, Progressisti, Centro Popolare, Sinnai 360, Orizzonte in Comune.

Per Aurora Cappai tre le liste a sostegno. C'è anche l'appoggio di una lista di Forza Italia accanto a Alleanza per Sinnai e Uniti per Sinnai.

Lobina ha confermato la sua presenza alla tornata elettorale con un'unica civica, Sinnai Libera.



