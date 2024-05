Comunali: ad Alghero 14 liste per due candidati sindaco

Ad Alghero la corsa per la conquista del Municipio vede contrapposti due candidati a sindaco: Raimondo Cacciotto per il Campo largo aperto alle forze centriste, e Marco Tedde per il centrodestra.

Cacciotto, ex consigliere regionale, esponente di Avs, è appoggiato da otto liste: Alleanza Verdi Sinistra, Futuro Comune, Noi Riformiamo Alghero, Città Viva, Partito Democratico, Orizzonte Comune, Alghero al Centro, Movimento 5 Stelle.

Tedde, già due volte sindaco ed ex consigliere regionale di Forza Italia, è sostenuto da sei liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc-Patto civico, Psd'Az, Azione-Prima Alghero-Destra democratica italiana, Lega.

I candidati consiglieri sono in totale 316.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA