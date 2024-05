Da Murgia a Riva, le storie al Salone del Libro di Torino

Sarà presente anche la nuova assessora della Cultura Ilaria Portas alla giornata inaugurale, domani giovedì 9 maggio, del 36esimo Salone Internazionale del Libro di Torino, dove la Regione partecipa con uno stand dedicato. Negli oltre 120 metri quadri a disposizione, saranno rappresentati 15 editori che presenteranno 27 libri in altrettanti eventi culturali, previsti nel programma anche diversi approfondimenti che ricorderanno le figure di Michela Murgia, Maria Giacobbe, Gigi Riva ed Enrico Atzeni, oltre ai laboratori quotidiani per i bambini su tecniche di stampa e graphic novel.

"Il Salone del Libro di Torino - sottolinea l'assessora Portas in una nota - è la più importante manifestazione italiana nel campo dell'editoria: prestigioso festival internazionale che consente di conseguire importanti obiettivi di promozione dell'Isola, visibilità e inserimento del libro sardo nel mercato nazionale ed estero. La partecipazione al Salone rientra, infatti, tra le azioni di intervento della Regione a sostegno dell'editoria sarda".

Il tema dell'edizione 2024, Vita immaginaria, è declinato per la Sardegna con Visiones: "Abbiamo deciso di raccontare l'immaginario culturale, letterario, sportivo della Sardegna, puntando i riflettori sulla vita, le opere e le gesta di alcune figure, tutte recentemente scomparse, che hanno creato fermento e vivacità culturale, dando così lustro alla nostra terra nel resto del mondo", evidenzia l'assessora.

Anche quest'anno la partecipazione della Sardegna al Salone sarà divisa in due: oltre allo stand della Regione ci sarà anche quello dell'Aes, l'Associazione che riunisce la gran parte degli editori sardi. Saranno trentuno quelli presenti a Torino con diversi eventi programmati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA