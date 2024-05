Attentato incendiario contro un'agenzia funebre a Sassari

Attentato incendiario all'alba contro l'agenzia funebre Pinna, in via Monte Grappa a Sassari.

Intorno alle 5,30 i malviventi hanno spaccato la vetrina dell'agenzia, in pieno centro, proprio alle spalle dell'ospedale civile Santissima Annunziata, hanno lanciato all'interno dei locali due bottiglie di plastica riempite con benzina e hanno appiccato il fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti delle Volanti e dalle Squadra Mobile della questura, che hanno avviato le indagini per risalire ai colpevoli dell'attentato.





