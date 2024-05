Incidente sul lavoro a Olbia, ferito gravemente un operaio

Un operaio di 53 anni che si trovava a lavoro in un cantiere a Olbia, in località Maltana, è rimasto gravemente ferito al volto, forse a causa di un oggetto metallico che lo ha colpito agli occhi.

L'incidente si è verificato questa mattina. L'uomo, che non è in pericolo di vita, stava effettuando la manutenzione di un ponte stradale nella circonvallazione olbiese per conto di una ditta appaltatrice del Cipnes Gallura, quando un oggetto metallico lo ha colpito violentemente al volto, provocandogli delle ferite agli occhi.

Soccorso sul posto dai medici del 118, l'operaio è stato trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari a bordo dell'elisoccorso. Gli ispettori dello Spresal e della Asl sono a lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente.



