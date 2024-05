Il consorzio del Pecorino Romano al Cibus di Parma

Spazi espositivi, convegni, iniziative dedicate al meglio del food and beverage: fino a venerdì 10 maggio, il Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop sarà presente al Cibus di Parma, al padiglione 2 stand G 50.

Cibus, da sempre il punto di riferimento per l'agroalimentare Made in Italy, si presenta quest'anno con la sua 22/a edizione, che promette di superare ogni aspettativa.

Nello stand del Consorzio si potrà gustare il Pecorino Romano in purezza per apprezzarne sapori e caratteristiche. Ma non solo: anche in questa occasione, ad affiancare il Consorzio sarà lo chef Matteo Barbarossa, che attraverso i suoi piatti regalerà ai palati dei visitatori sensazioni uniche, con i piatti della tradizione - dalla carbonara alla cacio e pepe, dalla gricia alla amatriciana fino ai cremosi e avvolgenti risotti - che hanno portato il made in Italy a consensi unanimi, soprattutto quando il protagonista è, come in questo caso, l'amatissimo Pecorino Romano.

"Cibus è di sicuro la fiera per eccellenza del settore, e noi ci saremo come Consorzio ma anche con la presenza di diverse aziende associate - dice il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano, che ha sede a Macomer (Nuoro), Gianni Maoddi - Il nostro è, in tutte le fiere, uno degli stand in assoluto più visitati, ne siamo orgogliosi. Cibus sarà anche l'occasione per esplorare nuovi mercati e potenziare la presenza su quelli in cui siamo già presenti, per migliorare sempre di più la ricaduta economica sul comparto, sulla filiera e sull'intero territorio di produzione. Cibus si colloca come una grande opportunità anche per lo sviluppo e l'intrapresa di relazioni commerciali a livello internazionale", aggiunge Maoddi.

Primo appuntamento di confronto e dibattito sarà per il presidente Maoddi la tavola rotonda che si tiene l'8 maggio, dalle 10,30, nel padiglione 2 della fiera. L'evento è aperto al pubblico, e sarà trasmesso in differita, caricato on line sui canali di Cibus e GDONews. Con il presidente Maoddi, partecipano Antonio Auricchio, presidente Afidop e consorzio Gorgonzola, Stefano Berni direttore generale consorzio Grana Padano, Piermaria Saccani, direttore consorzio Mozzarella di Bufala Campana



