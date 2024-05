Ierfop, a lezione dal maestro ceramista Giovanni Pulli

Lo Ierfop ha promosso a Cagliari un corso di ceramica rivolto a giovani ciechi e ipovedenti all'interno dei progetti europei Erasmus + Care (ceramics, artworks to raise esteem and employability).

Un percorso formativo, sotto la guida del maestro ceramista Giovanni Pulli, figlio del grande maestro Claudio Pulli e nipote dello scultore Giovanni.

Si concluderà con la realizzazione di un'opera che verrà esposta in una mostra permanente a Cagliari nella sede dello Ierfop.

L'obiettivo è promuovere la creatività e le capacità imprenditoriali dei giovani con disabilità visive. Il laboratorio di ceramica include un gruppo di 10 giovani tra i 14 e i 30 anni. Il corso sarà articolato in 12 incontri della durata di 4 ore ciascuno, cui si aggiungono due visite guidate al Villaggio Is Domus de Ayayu di Dolianova e al museo etnografico di Cagliari.

Le lezioni si svolgeranno a Cagliari nella sede dell'Istituto guidato da Roberto Pili e a Selargius, nella sede della Fondazione Claudio Pulli. "Un'iniziativa che punta a stimolare il loro potenziale creativo e le loro capacità imprenditoriali, migliorandone al contempo la consapevolezza, la fiducia in sé stessi e le capacità psicomotorie, rendendoli attori positivi nella crescita sociale delle loro comunità e dello scenario artistico europeo - commenta Pili -. Iniziative come queste contribuiscono ad aumentare le opportunità di impiego dei giovani ipovedenti nel campo dell'arte, della cultura, del lavoro sociale e manuale e a farli diventare futuri imprenditori".

Aggiunge il direttore delle attività didattiche e formative Bachisio Zolo: "il nostro obiettivo è dare ai giovani ipovedenti la fiducia necessaria per diventare attori positivi nella crescita della loro comunità, della loro città e della scena artistica europea".



