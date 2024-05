Banca di Cagliari, via libera a bilancio con 6 milioni di utile

Per la Banca di Cagliari il 2023 chiuso con un utile di esercizio pari a oltre sei milioni di euro (6.061.885 euro). Una quota - pari a 95.000 euro - sarà destinata a fini di beneficenza o mutualità, c'è poi la quota obbligatoria per il fondo mutualistico e il residuo a riserva per il rafforzamento patrimoniale della Banca. L'assemblea dei soci dell'istituto di credito cooperativo ha approvato il bilancio 2023.

I soci sono oggi 3.114, con un aumento dell'1,93%, così come è cresciuto il numero dei clienti, arrivato a 6.105, (+2,45%).

In aumento anche gli impieghi netti (+2,69%), al netto delle cessioni effettuate nel 2023. Il capitale di prima classe e i fondi propri sono giunti rispettivamente a 26.913 e a 30.882, con un incremento del 10,85% e del 9,32%. Migliora, di conseguenza, il coefficiente CET1 Ratio a fine 2023 pari al 19,60%. I margini di interesse e intermediazione sono entrambi cresciuti, rispettivamente, del 1,32% e del 3.96%. Il costo del rischio - pari alla somma delle perdite su cessioni e delle rettifiche su crediti - si riduce a 3.977, dell'8,33%.

"Banca di Cagliari - ha detto il presidente - si conferma una banca snella, vicina alle persone, con ottimi risultati, premiata dalla rivista Banca Finanza che ci ha classificato miglior banca d'Italia tra le minori. Nella stessa graduatoria al secondo posto, dopo Mediobanca, c'è il gruppo bancario cooperativo Iccrea, di cui facciamo parte: possiamo dire che siamo svelti, vicini alle persone, capaci di ascoltare, ma anche che abbiamo le spalle larghe del secondo gruppo bancario italiano".

"La nostra crescita conferma il gradimento di clienti e soci per il nostro modello di servizio - rivendica ancora il direttore generale, Giuseppe Murgia - basato sul rapporto diretto con la clientela. Anche in questo caso in controtendenza, mentre si chiudono filiali fisiche per aprirne on line, noi puntiamo sul contatto con i nostri clienti, che trovano consulenti e operatori a loro disposizione nelle sedi fisiche. E una in più sta per aggiungersi a breve, a Quartu S.Elena".



