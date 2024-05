Comunali Cagliari, dubbi e proposte candidati su nuova via Roma

I candidati a sindaco di Cagliari si confrontano sulla nuova via Roma, sulla piazza sul mare e sul bosco dell'architetto Stefano Boeri. Ma anche sui cantieri ancora aperti e quelli del futuro.

L'occasione è stata questo pomeriggio un incontro promosso da Progetto Sardegna di Renato Soru. Dubbi e speranze sul nuovo progetto. Boeri, il padre dell'idea del bosco lineare di via Roma, ha sottolineato l'importanza dell'aspetto ambientale del progetto. Ma i candidati sindaco hanno espresso qualche dubbio: "Bene l'attenzione all'emergenza climatica - ha detto Emanuela Corda di Alternativa - ma ho molta paura delle possibili lungaggini per la cosiddetta trincea. Bisogna anche fare molta attenzione alla viabilità e ai parcheggi".

All'attacco anche Giuseppe Farris (liste civiche): "In realtà non si capisce ancora di che tipo di progetto si stia parlando, perché su questo piano si intrecciano quattro progetti. A me sembra però che anziché avvicinare la città al mare in questo progetto si creino delle barriere come il bosco e la trincea.

Serve una visione di insieme".

Alessandra Zedda (centrodestra) si è soffermata sul cantiere aperto in via Roma: "Vedo grandi difficoltà, vorremmo intervenire per accelerare i tempi con doppi turni di lavoro.

Pronti a prendere del nuovo progetto tutto ciò che c'è di buono, magari con qualche pianta in meno: la paura è che dalla via Roma si rischi di non vedere più il mare. Serve anche un maggiore coordinamento con il resto della viabilità".

Qualche dubbio anche sulla trincea. Massimo Zedda (centrosinistra) ha picchiato duro sul cantiere di via Roma: "Ma quando mai si apre un cantiere così senza ascoltare residenti e commercianti. Il giorno del via ai lavori hanno inaugurato una libreria che, magari, sapendo come stavano le cose avrebbe potuto scegliere altri tempi. Poi si è aperto un cantiere senza considerare che ce ne sarà ora un altro per la metro. La trincea? Parte del progetto che vediamo nelle presentazioni già non è più realtà anche per l'intervento della Soprintendenza".

Assente, invece, la quinta candidata a sindaco Claudia Ortu (Potere al Popolo e Pci).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA