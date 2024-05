Vela: agli spagnoli il titolo europeo Nacra 15

Daniel e Nora Garcia de la Casa sono stati incoronati campioni europei Nacra15 del 2024.

Nell'ultima giornata, il maestrale cagliaritano è giunto, spazzando via le nuvole e tutti i dubbi sulla bontà delle condizioni meteorologiche locali, per una conclusione con condizioni diverse da tutte le altre prove di questo lungo campionato europeo Nacra 15, organizzato dal Windsurfing Club Cagliari.

Anche la classifica ha regalato grandi emozioni, mantenendo viva la tensione fino dopo l'arrivo dell'ultima prova. Sono stati necessari calcoli precisi per determinare che Daniel e Nora Garcia de la Casa sono i nuovi campioni europei Nacra 15.

Le prestazioni odierne non eccezionali dell'equipaggio spagnolo hanno messo in dubbio la loro leadership, soprattutto a causa delle buone prestazioni del team belga composto da Mateo Leclercq e Matheiu Pinsart, autori di un ottimo recupero: i due team sono arrivati a pari punti prima di disputare l'ultima prova. Ed è stata proprio l'ultima prova a consegnare la vittoria al team spagnolo, che ha superato i belgi di un solo punto nella classifica generale.

Un altro colpo di scena è arrivato per il terzo posto del podio: i belgi Hannelien e Sander Borghijs sono terzi, ma a pari punti con gli inglesi Sam Cox e Sophie Raven Hannelien, entrambi autori di un campionato in forte crescita, così come gli australiani Kristiasn Bilston e Addison Lester, quinti classificati. Per trovare il primo italiano, bisogna scendere al nono posto della classifica generale con Tommaso Cantoni e Agnese Campagnolo: il duo romano ha fatto delle splendide regate con il vento forte di scirocco, ma si è un po' perso nelle ultime giornate. Stesso discorso per Alessandro Vargiu e Grace Margot Fedeli: i ragazzi del Windsurfing Club Cagliari, decimi assoluti, hanno però avuto l'onore di vincere la prima e l'ultima prova di questo campionato.

Vincono la Silver Fleet, quindi il trentacinquesimo posto in generale, i francesi Max Castilla e Paul Le Maux.



