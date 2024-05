Tim: parte a Lanusei il piano di cablaggio in fibra

Sono stati avviati a Lanusei gli interventi di cablaggio del gruppo Tim nell'ambito del Piano Italia 1 Giga per portare connessioni ultraveloci in circa 2.000 nuovi civici situati nelle aree del territorio comunale previste dal bando.

L'iniziativa rientra nella strategia nazionale per la banda ultra larga ed è finanziata per il 70% attraverso i fondi del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (Pnrr) e per il restante 30% da investimenti del gruppo Tim. Il raggruppamento composto da Tim e FiberCop, la società infrastrutturale del gruppo, si è infatti aggiudicato 7 dei 15 lotti messi a bando da Infratel Italia nell'ambito del piano Italia 1 Giga, per un valore di oltre 1,6 miliardi di euro di finanziamento, ai quali si aggiungono circa 700 milioni di investimento diretto.

L'obiettivo è garantire entro giugno 2026, grazie alla posa di fibra ottica nella rete di accesso, una velocità di connessione di almeno 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload.

Lanusei rientra tra i comuni interessati da questo vasto programma che, complessivamente, interessa 10 regioni (Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria, Marche, Calabria e Basilicata) più le province autonome di Trento e Bolzano. "Un'importante infrastruttura che permetterà di potenziare sensibilmente la connessione internet rendendola più performante e fornirà perciò un prezioso servizio a cittadini e imprese", dichiara il sindaco Davide Burchi.

"L'infrastruttura di Tlc che realizzeremo a Lanusei, grazie all'intervento pubblico-privato previsto dal Piano Italia 1 Giga, doterà il comune sardo di una rete moderna, che consente di usufruire di una connessione estremamente veloce e sicura, attraverso la quale i cittadini e le aziende potranno accedere a servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell'economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani", sottolinea Francesco Castia, responsabile Field Operations Line Sardegna di Tim.



