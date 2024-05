Al Policlinico di Monserrato si insegna come lavare bene le mani

La prevenzione parte anche dall'igiene e dal corretto lavaggio delle mani. Per questo motivo, al Policlinico Duilio Casula di Monserrato, lunedì 6 maggio pazienti e accompagnatori potranno mettersi alla prova con una vera e propria simulazione della tecnica: al termine della procedura, uno strumento rivelerà se il lavaggio è stato corretto oppure no.

L'iniziativa è delle strutture direzione Medica Unica dei presidi, diretta da Cinzia Aresu, SSD Risk Management e Qualità, diretta da Monica Pedron, SSD Prevenzione e Protezione, diretta da Antonio Urban, in occasione della giornata mondiale dell'igiene delle mani, promossa dall'organizzazione mondiale della sanità domenica 5 maggio: in team spiegheranno l'importanza di un gesto semplice ma importantissimo per la nostra salute.

"L'iniziativa - spiegano gli organizzatori - coinvolgerà pazienti, utenti e il personale dell'Azienda ospedaliero- universitaria di Cagliari e si svolgerà lunedì dalle 9 alle 14, in prossimità degli ingressi: sarà utilizzato il 'bioluminometro', strumento di verifica della corretta tecnica del lavaggio delle mani e saranno distribuite le brochure informative".

Se eseguito nei momenti adeguati, con i giusti strumenti e modalità, il lavaggio delle mani è una pratica semplice ed efficace per proteggere da auto infezioni o dalla trasmissione di microrganismi da persona a persona. La giornata mondiale dedicata a tale argomento, all'interno delle strutture sanitarie, richiama l'attenzione di operatori, pazienti e caregiver. Una buona educazione dell'igiene delle mani si conferma nel tempo la migliore garanzia per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza.



