Ragazzi disabili protagonisti del campus del Rotary a Quartu

Uniti da un unico scopo: superare i concetti di di disabilità e abilità con la consapevolezza di essere tutti diversi e unici. E' con questo spirito che i ragazzi con disabilità stanno partecipando a Quartu alla terza edizione dell'Happy Camp, la prima nell'Isola, organizzata e interamente finanziata dal Distretto 2080 (Roma, Lazio e Sardegna) del Rotary International.

Quattro giornate, l'ultima domenica 28, con tante attività in programma: giochi, laboratori, sport, come il tennis e il padel con istruttori qualificati, ma anche una escursione in barca a vela. Impegnati attivamente nell'organizzazione e nel supporto tutti i sei club Rotary dell'area metropolitana di Cagliari con la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze dei club Rotaract e Interact.

"Le barriere più difficili da abbattere - spiega la responsabile del Distretto 2080 Maria Carla Ciccioriccio - non sono quelle architettoniche, ma quelle relazionali. Entrare in contatto con la disabilità senza filtri e senza pregiudizi ci apre a un confronto capace di regalarci nuove prospettive e un arricchimento reciproco. Diversità, equità e inclusione sono valori fondanti del Rotary e devono rappresentare una sfida e una responsabilità condivisa da tutta la società".



