L'arte in Cantina a Nurachi tra musica e aperitivi letterari

La storica Cantina Caddeo, a Nurachi, apre le sue porte alla cultura. Dal 4 maggio al 2 giugno, per cinque sabati, ospita l'ottava edizione di CantinArte: musica, cabaret, arte, aperitivi letterari, dj set, stand up comedy. La serata inaugurale di sabato 4 coincide con Monumenti Aperti, dove Nurachi sarà protagonista per la prima volta.

Il pubblico potrà immergersi nell'atmosfera di un tempo, all'interno della struttura che risale alla fine dell'800, con le mura in mattoni di terra cruda, il pavimento in terra battuta, la copertura in canne e tegole sarde e dove la vernaccia viene prodotta con il tradizionale metodo flor. Una cantina museo che custodisce antichi oggetti e utensili, un antico alambicco, biciclette d'epoca per il trasporto del latte e del pane, una collezione di bottiglie di gassosa degli anni '50.

CantinArte è organizzata dalla Cantina Caddeo guidata dal titolare Tiberio Caddeo e dall'associazione Domus De Ladrini presieduta da Marco Pili, l'ingresso è gratuito. Si comincia sabato 4 alle 19 con una serata dedicata all'arte di Géricault di e con Tonino Mattu e Simone Cireddu, a cura di Marco Pili.

Alle 21 cabaret-letterario "Racconti ironici e ballate irriverenti", con Flavio Soriga, Riccardo Atzeni, Samuele Dessì e Renzo Cugis. Ospite Massimiliano Medda.

L'11 spazio all'organettista Pierpaolo Vacca e al dj Cris in Live Travessu. Il 18 l'ospite dell'aperitivo letterario sarà Nicola Cancedda che presenta "Si sardi chi può", poi "Omaggio a Piero Piccioni" con Fortunato Casu al violino e Manuela Pinna al pianoforte. Il 25 aperitivo letterario con Daniele Manca e il suo romanzo L'Alba è già passata, e poi i Glee's con sonorità sarde e irlandesi. L'1 giugno, dopo il finissage di Géricault, si prosegue con la stand up comedy di Luca Tramatzu "Depresso comico". La serata si chiude con il dj set di Mauro Biancu di Oristano e Fabrizio Corona di Nurachi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA