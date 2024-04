Ancora incendi d'auto in Gallura, 2 mezzi in fiamme a Cannigione

Ennesimo incendio in Gallura: a subire ingenti danni sono stati questa notte due mezzi, un'automobile e un furgone cassonato, parcheggiati a La Conia, località balneare di Cannigione, nel comune di Arzachena. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono stati chiamati per spegnere le fiamme intorno alle 2: nonostante il rapido intervento l'auto e il furgone sono stati semi distrutti.

Dall'inizio dell'anno si contano in Gallura più di una ventina di mezzi, soprattutto vetture, dati alle fiamme. Anche sull'ultimo episodio della notte scorsa stanno indagando i carabinieri per risalire alle cause dell'incendio.



