Foreste aperte nel Parco Tepilora, tra natura sport e musica

Un'immersione tra i suoni, i colori e la natura nel territorio antico e selvaggio del parco di Tepilora, che si estende per 8mila ettari dalla montagna al mare, nei comuni di Bitti, Torpé, Lodè e Posada. Il 28 aprile, in occasione de Sa die de Sa Sardigna, si potrà entrare all'interno del parco e usufruire di guide esperte per escursioni, gite in quattro e due ruote, laboratori per adulti e bambini e spazi musicali in cui si fonderanno il canto a tenore del coro Remunnu 'e Locu e la musica jazz del polistrumentista Gavino Murgia, momento atteso per le 12 nell'area attrezzata di Preta Orteddu. Si tratta dell'ultima della quattro giorni della manifestazione "Foreste aperte nel parco di Tepilora" - preceduta dalle giornate del 7, 21 e 25 aprile - giunta alla terza edizione.

Saranno i boschi di Crastazza, a meno di due chilometri dall'uscita della strada comunale Bitti-Mamone, a fare da sfondo al percorso escursionistico sull'altopiano di Bitti, nel versante più alto dell'area protetta tra vette che superano i mille metri, con attività per tutti i gusti: per gli amanti delle due e quattro ruote, si potranno noleggiare le mountain bike e quad e ci si potrà muovere in sicurezza con la nuova segnaletica allestita dagli operatori di Forestas. Non mancheranno guide turistiche esperte come il fotografo naturalista Domenico Ruiu, autore degli scatti della mostra fotografica sul parco Tepilora, esposta nell' agriturismo Ertila. Dalle 10 alle 11 l'asssociazione il Bugno parlerà dell'importanza degli impollinatori in natura, mentre dalle 10.30 il personale del Corpo Forestale presenterà un'esercitazione pratica antincendio. Sempre in mattinata i dipendenti dell'Ispettorato micologico della Asl di Nuoro cureranno l'attività divulgativa dal titolo "Funghi buoni e cattivi".

Alle 15 appuntamento imperdibile per i bambini: nell'area del laghetto, i più piccoli potranno divertirsi con l'appuntamento dal titolo "Incontro con Cappuccetto Rosso nel bosco", a cura di Lupus Logudori che prevede anche il laboratorio di tiro con l'arco in foresta.

"Foreste Aperte è una manifestazione che si sta ritagliando un proprio spazio all'interno degli eventi turistici in ambito regionale - spiega il presidente del Parco Giuseppe Ciccolini - Per la nostra area protetta a breve si apriranno nuove sfide con la prossima definizione della carta dei servizi e con gli oltre 200 chilometri di sentieri appena mappati e segnalati, che possono far crescere il turismo lento nel territorio che proporrà la fruizione intelligente del nostro patrimonio ambientale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA