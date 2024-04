Ad Alghero sabato 27 "L'autismo va in meta"

Ad Alghero l'autismo va in meta.

Ritorna, sabato 27 aprile, l'iniziativa ideata da Paco Ogert e Doriana Caria dell'associazione "Il mio Amico Speciale", con il supporto del Comune di Alghero, dell'Amatori Rugby Alghero, Fondazione Alghero, Sogeaal Aeroporto di Alghero, Provincia di Sassari, sponsor e sostenitori vari.

"Un campo da rugby può contenere sogni e nuove mete? Sì, si può, se si ci uniamo tutti insieme, formando quasi una mischia.

Rendere accessibile lo sport a tutti, specialmente ai bambini che hanno difficoltà. Servono figure qualificate, strutture sportive idonee e un percorso di inclusione concreta", questo il messaggio che Ogert Paco, veterano giocatore dell'Amatori Rugby Alghero e ideatore dell'evento, ha voluto lanciare già nel 2019 nella prima edizione di "L'autismo va in meta".

Sabato 27, dalle 10 alle 17, il campo da rugby di Maria Pia ospiterà la terza edizione della manifestazione: in campo associazioni, società sportive locali, forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco e tutta una serie di attività guidate, sportello informazioni autismo, musica, clownterapia, radio sociale, laboratori, percorsi motori all'insegna del divertimento e della condivisione.

Tra le discipline sportive, oltre al rugby ci saranno anche calcio, baseball, basket, taekwondo e judo.

Proseguono così le iniziative promosse dall'associazione "Il mio Amico Speciale", partite il 2 aprile in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo.

Nei giorni scorsi, la Torre di Sulis ha ospitato la coloratissima mostra "DisegniAMO l'autismo" con i disegni realizzati dagli alunni delle scuole elementari di Alghero.





