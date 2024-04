Todde incontra atleti paralimpici, 'la Regione può fare molto'

"Se questi ragazzi sono arrivati ad avere dei riconoscimenti mondiali in questo modo figuriamoci cosa potrebbero fare con il supporto reale, concreto e organizzato anche della nostra Regione". La presidente della Regione Alessandra Todde questa mattina nella sede istituzionale della Regione a Villa Devoto a Cagliari ha incontrato una delegazione della Fisdir Sardegna, la Federazione italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali, giovani puri premiati a livello internazionale nelle proprie discipline.

Un incontro che ha colpito la neo governatrice anche per "la determinazione che hanno le famiglie di questi ragazzi che spendono una vita di sacrifici per riuscire a mettere in mostra i loro talenti", ha spiegato.

Per Todde la Regione può fare molto: "Non si può lavorare soltanto in una direzione, serve agire sulle politiche giovanili, quindi sugli impianti sportivi e sullo sport - ha sottolineato ai cronisti a margine dell'incontro -, ma anche con le scuole per poter coinvolgere i ragazzi e soprattutto le loro famiglie e non ultime, coinvolgere le politiche sociali". Un esempio sono i trasporti interni: "Riuscire a raggiungere delle strutture sportive omologate anche in Sardegna spesso per le famiglie che vivono in contesti periferici è già una barriera di per sé", evidenzia Todde che ritiene necessaria una programmazione "a tutto tondo, senza fermarsi semplicemente a delle misure a pioggia".



