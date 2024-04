Europee: Quaquero unica sarda candidata in liste Pd per Isole

Al momento è l'unica candidata sarda nella circoscrizione Isole (Sicilia e Sardegna) alle elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno: Angela Quaquero, cagliaritana, classe 1953, ex presidente della Provincia del capoluogo dal 2011 al 2013, è il nome scelto dal Pd per la complicata corsa alla rappresentanza sarda a Strasburgo. La composizione delle liste è stata comunicata dalla segretaria Elly Schlein, che sarà capolista proprio nella circoscrizione isole. Gli altri nomi sono: Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo e Peppino Lupo.

Per ora Quaquero è l'unica sarda candidata, ma per la presentazione c'è tempo ancora fino al primo maggio. Il nodo della rappresentanza sarda nell'Europarlamento è da sempre cruciale: un anno fa il Consiglio regionale ha approvato il testo di una proposta di legge nazionale sulla costituzione della circoscrizione Sardegna per le elezioni del Parlamento europeo, separata dalla Sicilia, per dividere gli otto seggi spettanti alle due isole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA