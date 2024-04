Povertà energetica, a Cagliari sostegno per oltre 700 famiglie

Settecento famiglie in difficoltà economica supportate attraverso un sostegno economico e percorsi formativi. Questi gli interventi alla base del progetto Energia in Periferia a Cagliari, che sbarca in Sardegna con Banco dell'energia, e grazie alla collaborazione con Edison e Fondazione Domus de Luna, arriva al Cagliari, nel quartiere di Santa Teresa. Il progetto darà sostegno a oltre 700 famiglie del territorio in condizioni di vulnerabilità economica e sociale attraverso azioni concrete che prevedono il pagamento delle bollette energetiche, emesse da qualunque operatore, e l'avvio di percorsi di educazione al risparmio energetico a cura dei TED - Tutor per l'Energia Domestica.

La Fondazione Domus de Luna ricoprirà il ruolo di attuatore del progetto, individuando i beneficiari da coinvolgere e provvedendo al sostegno delle famiglie grazie ai fondi messi a disposizione da Banco dell'energia ed Edison. La fondazione individuerà, inoltre, al suo interno, operatori e volontari che si formeranno a loro volta come tutor per sviluppare competenze che porteranno un beneficio duraturo all'area della Città Metropolitana di Cagliari anche una volta terminata l'iniziativa. La fase finale avrà l'obiettivo di misurare l'impatto e l'efficacia dell'iniziativa affinché la stessa possa diventare best practice replicabile in altri contesti fragili.

L'Osservatorio italiano sulla povertà energetica evidenzia che nel 2022, si attesta al 7.7% del totale, cioè 2 milioni di famiglie a rischio scivolamento verso la vulnerabilità energetica, con una percentuale pari all'11.8% in Sardegna.

All'evento hanno partecipato, tra gli altri, Laura Colombo, segretario generale Banco dell'energia, Emanuela Gatteschi, amministratore delegato Gaxa Gruppo Edison, Ugo Bressanello, fondatore Domus De Luna; i lavori sono stati moderati da Cristiana Aime, giornalista Tgr Sardegna.



